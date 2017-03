Leedukat süüdistatakse kahelt tehnoloogiahiiult saja miljoni väljapetmises

USA New Yorgi osariigi prokuratuur esitas eelmise nädala esmaspäeval süüdistuse 48-aastasele leedukale Evaldas Rimasauskasele veebipettuses, kus kahju kandjaks on kaks suurt USAs tegutsevat tehnoloogiaettevõtet, vahendab Business Insider. Võib eeldada, et üle 100 miljoni dollari ehk üle 93 miljoni euro pettis mees välja Facebookilt ja Amazonilt.

Mees on USA võimude palvel Leedu politsei poolt kinni peetud ja ootab oma edasist saatust Leedus vanglas. Rimasauskast süüdistatakse meiliskeemi teel kahe tehnoloogiaettevõtte töötjatelt raha välja pressimises.

Ta kasutas skeemi, kus väitis, et ettevõtted on võlgu Aasia elektroonikatootjale Quanta ja palus tasumata arved maksta Läti ja Küprose ettevõtetele, kelle nimes sisaldus samuti Quanta nimi. Petuskeemi varjamiseks läks leedukas nii kaugele, et võltsis nii arveid, lepinguid kui ka kaaskirju, mis olid väidevalt kahe tehnoloogiaettevõtte juhtivtöötajate poolt allkirjastatud.

Taiwanis tegutseva elektroonikatootja Quanta pressiesindaja Carol Hu sõnul on nende ettevõtet ära kasutatud petuskeemis. Kuigi ta kinnitas, et nad ise pole juhtumi järel kuidagi rahalist kahju kannatanud, märkis ta, et tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga.

Elektroonikatootja, kelle turuväärtus on 8,4 miljardit dollarit ehk 7,82 miljardit eurot, varustab serverite ja riistvaraga praktiliselt kõiki suuremaid tehnoloogiaettevõtteid maailmas. Quanta kuulub Open Compute Project initsiatiivi alla, mille Facebook käivitas serveridisaini jagamise eesmärgil. 2011. aastal andis Amazon neile ka oma Kindle Fire tahvli kokkupanemise.

Kuigi New Yorgi prokuratuur ei ole öelnud välja, kes täpsemalt on need kaks suurt tehnoloogiaettevõtet, kes on antud juhtumis kannatajaks, võib nende viidete põhjal, kus nad räägivad «rahvusvahelisest tehnoloogiaettevõttest» ja «rahvusvahelisest sotsiaalmeedia ettevõttest», arvata, et need on Amazon ja Facebook. Küll aga ei ole kumbki ettevõte juhtumile kommentaari andnud.

Vahi alla võetud leedukas on läbi oma advokaadi kinnitanud, et ta oli Quanta nime kandva Läti ettevõtte omanik aastatel 2013 kuni 2016, mis oli ka periood, millal süüdistuse järgi pettus toime pandi. «Rimasauskas ostis Läti ettevõte selleks, et oma äritegevust arendada,» märkis mehe advokaat Linas Kuprusevicius Reutersile meili teel.

Ka väidab Rimasauskas, et USA võimude poolt esitatud süüdistused ei vasta tõele. Nimelt on mees ehitusinsener ja enne vahi alla võtmist töötaski Leedus ehitusettevõtjana, märkis tema advokaat.

USA föderaalsele juurdlusbüroole on alates 2013. aasta oktoobrist laekunud kokku 22 413 kaebust petuskeemi kohta, kus neilt on meilitsi nõutud kokku kolme miljardi dollari ehk 2,79 miljardi euro ulatuses arvete tasumist.

Reutersi andmetel peaksid Leedu võimud tegema otsuse Rimasauskase USA-le väljaandmise osas hiljemalt maikuuks. Talle on esitatud süüdistus internetipettuses ja rahapesus. Maksimaalne karistus, mis teda süüdi mõistva otsuse järel, ähvardab, on 20 aastat vangistust. Ka süüdistatakse teda identiteedivarguses, kus minimaalne karistusmäär on kahe-aastane vangistus.