Fotod: selline näeb välja Baltika esimene kauplus Serbias

Läbirääkimised Serbia frantsiisipakkujaga Victoria Elegans s.o.o algasid enam kui aasta tagasi. Eeltööde käigus külastas Baltika meeskond Serbia partnerit, ühtlasi käisid serblased Baltika kollektsioonidega ja 45 brändikauplusest koosneva jaevõrguga tutvumas Eestis.

Baltika uue frantsiisipartneri näol on ettevõtte sõnul tegemist kogenud jaekaupmehega, mis kuulub 1998. aastal asutatud Elixir Gruppi, kes on tööandjaks enam kui 720 inimesele. Baltika Grupi poole pöördus Victoria Elegans põhjusel, et Baltika brändid pakuvad eristuva disainikäekirjaga kvaliteetseid kollektsioone, mis Serbia turul selgelt eristuvad.

«Läbi frantsiisipartnerite uuetele välisturgudele laienemine on Baltika Grupi jaoks üks olulisemaid strateegilisi suundi. Olgugi, et meil on kogemust frantsiisi pakkujana juba omajagu, on igale uuele turule sisenemine siiski väljakutsete rohke. Koos meie uue frantsiisipartneriga seisab meil ees omajagu tööd, et Serbia suuruselt teises linnas müügiedu saavutada,» ütles Baltika Grupi hulgi- ja frantsiismüügi juht Lea Endrikson.

Endrikson lisas, et kuigi Serbia on tuntud peamiselt Balkani piirkonna suurima põllumajandusriigina, on sealsel rõivakaubandusel suur arengupotentsiaal ning see on ka põhjus, miks otsustas Baltika Grupp sellel turul oma uue kontseptsiooni kaupluse avada. «Meil on hea meel, et Serbia frantsiisipartner on jaekaubanduses kogenud ning tugeva finantstaustaga, kellega koos plaanime tulevikus laieneda nii Serbiasse, edu korral ka teistesse Balkani maadesse,» lisas Endrikson.

Ta tõi välja, et kuna Monton, Mosaic ja Bastion on sealsel turul tundmatud, on eelnevalt vajalik ellu viia turundusplaan ning tekitada läbi positiivse kliendikogemuse teadmine uutest brändidest ning ostukohast.

Baltika Grupi uusim jaekontseptsioon kannab nime Monton AndMore, mille eesmärgiks on siduda erinevate Baltika Grupi moemärkide tugevused. Värske Novi Sadi kauplus Serbias erineb kõigist teistest, hõlmates 712 ruutmeetri ulatuses poepinda ning paikneb kolmel eri korrusel.

Kaupluses on esindatud Montoni, Mosaic'i ja Bastioni brändide kollektsioonid. Uus jaekontseptsioon on välja töötatud Eestis Baltika arendusmeeskonna poolt.