Miks ei tasu oma praegust palganumbrit tööintervjuul välja öelda?

Oma praeguse või eelmise palga detailid pole kellegi asi, see on tööotsija isiklik info. Tõsi, tööle värbajad küsivad tihti kandideerija praeguse töötasu suurust. Selle tasub aga vastata mitte oma palganumbrit avalikustades, vaid rääkida hoopis sellest, millist palka tahaksid saada uues kohas.

Värbajad tavaliselt rõhutavad, et neil on vaja teada praegust palka selleks, et osata teha pakkumist kandideerijale, kuid tegelikult pole seda vaja. Tööotsija on saatnud oma CV, tema oskused ja senised töökogemused on võimalikule uuele tööandjale teada. Töötasu ettepanek tööotsijale peaks sündima selle info, mitte praeguse palganumbri põhjal.

Kui värbaja siiski ei jäta jonni ja üritab tööotsijalt iga hinna eest palgainfot välja pigistada, siis võib olla kõige mõttekam variant tööintervjuu viisakalt lõpetada. Selline palkamine annab aimu kaa üldisest töökultuurist selles ettevõttes.