EVR Cargo kaalub 200 uue vaguni ostmist

EVR Cargo korraldas konkursi 200 vaguni ostmiseks, mille võitjaks valis Brjanski vagunitehase. Hilisemalt teatas tehas, et algselt pakutud hinnaga see vaguneid tarnida ei saa ning uus hind oleks 37 000 eurot vaguni kohta ehk kokku 7,4 miljonit eurot, ütles EVR Cargo juhataja Raul Toomsalu ettevõtte nõukogu koosolekul.

Ettevõte tahaks jätkuvalt osta 200 vagunit, samas igasugune viivitus tähendaks Toomsalu hinnangul hinna kallinemist, sest tõusmas on nii rubla kurss kui metalli hind. Toomsalu sõnul on olemas pakkumine Brjanski tehaselt, aga kavas on küsida veel Tihvinist, Uralvagonozavodist, Roslavski vagunitehasest ja Altai vagunitehasest.

Uut avalikku konkurssi ei soovi ettevõte enam korraldada, kuna sellega kaasneb vahendajate, kes tegelikkuses vaguneid tarnida ei suuda, risk ning seatakse ohtu vagunite saamine üleüldse. Toomsalu hinnangul on väljaspool kahtlust, et neid vaguneid on vaja.

Seega on EVR Cargol kavas oodata ära pakkumised suurematelt tehastelt, misjärel peaks ettevõtte nõukogu investeerimisotsuse heaks kiitma.