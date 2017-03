Inbank otsib võimalust Poola panganduspirukast ka osa saada

Esimesed sammud astuti panga väitel Poolas juba eelmise aasta juulis, kuid vajalikud litsentsid saadi selle aasta jaanuaris. Märtsi lõpus alustati toodete müüki ning hetkese seisuga pakutakse online teenuste näol nii hoiuseid kui laene. Poola haru kontoris töötab hetkel 12 inimest ning kahe nädalaga on tulnud ligikaudu miljoni euro jagu hoiuseid.

Sellegi poolest pole panga esindajate sõnul majanduslik kasv kui selline veel päevakorras ning käesolev aasta veedetakse tõenäoliselt turgu tundma õppides, inimesi leides, äriprotsesse kalibreerides ning oma nišši leides, kus saaks konkureerida.

Otsivad oma nišši

«Poola väikefinantseerimise turg on 35 miljardit eurot võrreldes Eesti 500 miljoniga. See on tohutult suur turg. Meie strateegia Poolas on laias laastus see, et me ei tahaks võtta mingisugusust väikest kildu kõigest. Siis oled sa ka kõigist koguaeg kehvem. Kuna turg on nii suur, siis me otsime mingisuguseid kindlaid kohti, kus me saaks parimad olla. Me fokusseerime,» ütles Inbanki juht ja omanik Priit Põldoja.

Hetkel on astutud pankuri sõnul sisuliselt ainult esimesed meetrid. Inbank otsib tugevaid kohalikke partnereid, kellega saaks koos pakkuda finatseerimistooteid või kelle kaudu saaks kliente juurde. Samuti üritatakse asju teha mugavamalt ja tehnoloogiliselt paremini. Nutikad ja kerged lahendused olevat panga kandev idee.

Krediidipanga osaluse suhtes kinnitati taaskord, et Inbank ei kavatse jääda tulevase Coop panga püsivaks osanikuks. Pigem olevat tegu lühiajalise investeeringuga, mis müüakse 3-4 aasta pärast maha kui «madalal rippuvad viljad on ära nopitud.» Teisisõnu kasutatakse ära uue panga kiiret arengut, kuni see kestab.

Aruande järgi teenis pank 2016 aastal 2,62 miljonit eurot kasumit. Teisel tegevusaastal kasvatati hoiuseportfelli 117 protsendi võrra ligi 64,6 miljoni euroni. Finantseerimisportfell suurenes samal ajal 86 protsenti, jõudes 64,8 miljoni euroni.

Rahul oma ärimudeliga

Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul näitavad tulemused, et Inbank on valinud tegutsemiseks toimiva ärimudeli. «Oleme lühikese ajaga saavutanud Eestis tarbijafinantseerimise uues müügis üle 20 protsendi suuruse turuosa. Lisaks on märkimisväärne see, et samaaegselt kasumi kasvatamisega oleme suutnud investeerida arengusse ja siseneda ka uutele turgudele,» ütles Andresoo.

«Aasta suurimaks õnnestumiseks oli Inbanki võlakirjade noteerimine börsil, mis tegi meist veelgi avatuma ettevõtte. Lisaks alustas Inbank hoiuste kaasamist Saksamaalt ja Austriast ning tegime ettevalmistused Poola turul tarbijafinantseerimise ja hoiuse toodete pakkumiseks,» sõnas Andresoo.