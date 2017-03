Tuleva pensionifondidega on liitunud üle 1000 investori

Pensionikeskuse andmetel oli üleeilse seisuga LHV analoogilisel pensionifondil LHV Pensionifond Indeks 898, Swedbanki pensionifondil (Pensionifond K90-99) 896 ja SEB energilisel pensionifondil Indeks 117 investorit.

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondil oli tänahommikuse seisuga 26 investorit.

«Proportsioonid on ootuspärased: võlakirjafond on tehtud eelkõige inimestele, kellel on pensionini jäänud vaid mõned aastad. Tuleva liikmete seas on neid vaid mõni protsent,» selgitas Tuleva pensionifondide juht Tõnu Pekk. «Lisaks suunatakse võlakirjafondi tulevikus ka need noored inimesed, kelle on riik kogumispensioni süsteemiga liitnud loosi teel,» lisas ta.

Teistel pensionifondidel passiivselt juhitavaid konservatiivse strateegia pensionifonde ei ole.