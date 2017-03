Spordipood maadleb maksuvõlaga

Veel enne jõule ulatus võlakoorem maksu- ja tolliameti ees üle 330 000 euro, kirjutab Äripäev.

«EMTA võlg väheneb iga päevaga ning koostöö on hea,» tõdes Rademari juht ja osanik Margus Juksar. Praegu on ettevõtte võlg riigi ees 118 202 eurot. «Kolm viimast talve on spordikaubanduse jaoks keerulised olnud. Korralik talv on spordikaubanduses väga oluline,» selgitas Juksar maksuvõla tekkimise telgitaguseid.

Konkurents turul on Juksari hinnangul tihe. «Kuid inimesed peavad liikumist oluliseks ning spordikaupade müük lähiaastatel kindlasti kasvab,» arvas ta. «Praegu valmistume kevadeks ning kõik läheb plaanide kohaselt,» oli Juksar lootusrikas.

Tänavu on Rademari juhi sõnutsi keti põhieesmärkideks efektiivsuse kasv ning kaupluste arvu optimeerimine. Mida see täpsemalt kujutab, Juksar lähemalt selgitada ei soovinud.

