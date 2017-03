Eesti koolinoored asuvad magneetilise saunalinaga vallutama maailma

Paul Siht. Foto: Magnetic Towel

«Saunalinaga kaasneb alati probleem selle külge sidumisega ja hoidmisega. Leidsime kaua kestnud saunalina probleemile lihtsa ja praktilise lahenduse. Meie saunalinade lihtsa lahenduse taga peituvad kaks magnetit. Õmblesime saunalinade sisse kaks väikest, kuid tugevat magnetit, mis hoiavad saunalina kergesti üleval,» rääkis toote arengust õpilasfirma müügi- ja tootmisjuht Paul Siht.

Kuna maailmas esimesena magneetilist saunalina tegema asunud õpilasfirma Magnetic Towel kogus Hooandjas pea saja toetaja abiga kahe nädala jooksul üle 6000 euro, on juba asutud tegema kokkuleppeid edasimüüjatega.

Õpilasfirma asutasid noored 2016. aasta sügisel ning alates sellest on nad hoogsalt tegelenud brändi loomisega, tootedisaini arendamisega ja ideaalse toote loomisega. Magnetic Toweli taga on kolm Viimsi keskkooli ja Pirita majandusgümnasiumi õpilast: Bo Aaron Kooser (tegevjuht ja disainer), Karl Kibuspu(turundus- ja kommunikatsioonijuht) ja Paul Siht (müügi- ja tootmisjuht).

Teistmoodi saunalinad. Foto: Magnetic Towel

Hooandjas kogutud summaga saavad nüüd noored viimistleda oma toodet ning seejärel juba esimesed magnetitega saunalinad oma toetajatele edastada. Tänu ettevõtetest ja eraisikutest hooandjatele koguti kahe nädalaga üle 6000 euro ning lisaks müüdi Magnetic Toweli veebilehel hulk magnetitega saunalinu.

Kuna vaid kahe nädalaga suudeti müüa üle 400 saunalina, siis esimese asjana keskendubki õpilasfirma Magnetic Towel meeskond nüüd toodete valmistamisele, et lähinädalatel klientidele saunalinad koju toimetada.

Edasi on õpilasfirma eestvedajatel plaanis leida edasimüüjaid Eestis ja välismaal ning korraldada rahvusvaheline Indiegogo kampaania, et siis oma magnetitega saunalinadega välisturule jõuda. Noored usuvad, et välisturul võib olla saunalinade vastu huvi suur.