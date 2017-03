Maksuameti uus juht selgub juba õige pea

«Tippjuhtide valikukomisjon viis täna läbi intervjuud kahe maksu- ja tolliameti peadirektori konkursi lõppvooru jõudnud kandidaadiga ning otsustas esitada neist ühe rahandusministrile, kes teeb lõpliku otsuse,» andis Postimehele teada riigikantselei kommunikatsioonijuht Kristiina Tiimus.

Küll aga ei soostunud ta avaldama, kes on see kandidaat, kelle ametisse nimetamine ja avalikustamine jääb rahandusministri ülesandeks. Praegu on maksuamet olnud juba üle kahe kuu juhita.

Esimene katse maksuametile selle eelmisest peadirektorist Marek Helmist 13. jaanuaril vabaks jäänud kohale uus juht leida, luhtus. Nii otsustas riigikantselei korraldada uue konkursi. Kokku laekus teist korda korraldatud konkursile seitse avaldust, teise vooru pääses neist edasi viis kandidaati.

Maksuameti senine juht Marek Helm siirdus tööle erasektorisse, täpsemalt infotehnoloogiaettevõttesse Nortal.