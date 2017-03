Eesti suurimad raamatupoed võtavad mõõtu ka kirjastusäris

Apollo on kirjastusärisse sisenenud varjatult, andes esimesed raamatud välja esmalt OÜ Film Distribution ja seejärel OÜ FD Distribution alt, kust omanike kõrvad suurt välja ei paista, sest esimesse omanikeringis on SIA Forum Cinemas Home Entertainment ehk Apollo kinoäri, vahendab ERRi uudisteportaal.

Apollo kirjastusäri ei ole jõudnud palju veel ise toota, kuid nende välja antud on näiteks Andrus Kivirähki «Oskar ja asjad», Mart Poomi «Minu lugu», Evelin Ilvese «Linnu lood», Grete Kleini «Grete smuutid», Mihkel Raua «Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda».

Rahva Raamat, kes on teinud küllap Apollo kirjastusäri pealt järelduse, et tegemist on hea ideega, seab samuti atra. Nüüdseks on tööle palgatud inimene otseselt kirjastamisega tegelema, kes juba saadab Rahva Raamatu kirjastuse nimel välja ka koostööpakkumisi kirjastamiseks.

Enamik kirjastusi pole aga turuarengutega rahul, nende senine hea koostöö kauplustega on korraga pea peale pööratud ning selle asemele saadud uued konkurendid.

