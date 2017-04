Video: EASi tööhõive kampaania nimetati maailma parimaks

«Igal aastal külastab Eestit 2,4 miljonit Soome turisti ning neist 1,7 miljonit jäävad ka ööseks. See tähendab, et iga päev otsib väga suur hulk soomlasi ööbimispaika Eestis,» kirjeldas kampaania loovkirjutaja Meelis Reiman reklaamiagentuurist Idea AD lähemalt probleemi, mida kampaania püüdis lahendada.

EASi kampaania keskmes oli Eesti IT-sektori väheneva tööjõu probleem, millele otsiti lahendust üle mere Soomest. Lahendusena pakuti selle raames noortele spetsialistidele võimalust ööbimiskoha asemel broneerida Airbnb kaudu endale töölaud huvipakkuvas ettevõttes.

«Me oleme loomulikult väga rahul, et lisaks kodumaistele tunnustustele Digiteol ja Kuldmunal on projekti kõrgelt hinnanud ka väga tähtsa ülemaailmse The Web Marketing Association poolt korraldatud konkursi žüriiliikmed,» märkis Reiman.

Ta lisas, et mis saaks olema parem, kui rikastada meie IKT valdkonda Soome spetsialistidega ja selle eest ka auhindu saada. Maailmas parimaks tunnistatud tööhõive kampaania on kogunud auhindu ka Eesti konkurssidelt.

Milliseid auhindu on kampaania «Book a Job – Work in Estonia» saanud? Internet Advertising Competition Awards 2017 – parim tööhõive veebikampaania

– parim tööhõive veebikampaania Kuldmuna 2017 – meedia kreatiivkasutuse kuldmuna

– meedia kreatiivkasutuse kuldmuna Digitegu 2016 – I koht branded article kategoorias

Kampaania eesmärk – tõmmata tähelepanu EASi ja Work in Estonia tegemistele Soome meedias – sai selle läbiviijate sõnul kuhjaga täidetud. «Kampaaniat kajastati Soome suurimates trüki- ja veebiväljaannetes ning me jõudsime ilma igasuguse meediaeelarveta kahe miljoni inimeseni,» rääkis Reiman.

Kampaania töötas välja reklaamiagentuur Idea AD ja PR-tegevustega Soomes toetas kampaaniat Samuel Sorainen (Wolfcom Oy).

Vaata ka juuresolevast videost lähemalt, mismoodi oli maineka auhinna saanud tööhõive kampaania üles oli ehitatud.

Case study: Book a job on Airbnb for Work in Estonia initiative from IDEA AD on Vimeo.