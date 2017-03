Ettevõtted kaotasid reklaamimaksu vaidluse Tartu linnaga

Mitmed suurettevõtted nagu Kaubamaja AS, Neste Eesti AS ja suuremad jaeketid pöördusid riigikohtusse, et vaidlustada Tartu linnavalitsuse 2014. otsus jätta firmadele reklaamimaks tagastamata, kirjutab ERR.

Kohtuasjas vaidlesid pooled selle üle, kas kohalike maksude seadus ja selle alusel kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud reklaamimaks on kooskõlas põhiseadusega.

Ettevõtted leidsid, et kohalike maksude seadus on põhiseadusega vastuolus, kuna sätestab reklaamimaksu tasumise kohustuse, kuid ei määra kindlaks selle kohustuse olulisi elemente.

Ettevõtted vaidlustasid halduskohtu otsuse Tartu ringkonnakohtus, kuid mullu 17. mail jättis ringkonnakohus halduskohtu otsuse muutmata, täpsustades kohtuotsuse põhjendusi.

