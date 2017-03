Lux Express ostis rahvusvahelistele liinidele kuus uut bussi

Lux Expressi juhatuse esimehe Hannes Saarpuu sõnul kasvavad reisijate ootused ühistranspordi kvaliteedile pidevalt ning see tingib ka investeerimisvajaduse uutesse ja veelgi mugavamatesse bussidesse.

«Reisijad ootavad täna ka ühistranspordilt paindlikkust, mugavust ja privaatsust ning oleme kogu aeg lähtunud põhimõttest, et peame ootustele vastama neid isegi ennetades. Seetõttu toomegi nüüd rahvusvahelistele liinidele uued tippbussid, kus on kolmandiku võrra rohkem kohti eriti mugavas ja privaatses Lounge osas,» rääkis Saarpuu.

Tema sõnul konkureerib kaasaegne ühistransport eelkõige autoga ning ettevõtte eesmärk on meelitada inimesed autodest bussidesse.

Uued bussid on tehtud Lux Expressi eritellimusel, bussides on kokku 45 kohta, sealhulgas 15 kohta asub Lounge osas, kus istmed on paigaldatud 2+1 põhimõttel.