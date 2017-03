Ülemiste City järjekordne büroohoone saab nurgakivi

Uus 13-korruseline büroomaja kerkib linnaku kõige lennujaama poolsemasse külge, selle akendest avanevad tulevikus Eestis ainulaadsed vaated lennujaamale, teatas Ülemiste City.

Seetõttu hakkab hoone kandma Eesti juurtega lennundusajaloo suurkuju Aleksandre Liwentaali nime.

AS Technopolis Ülemiste on endise Dvigateli tehase territooriumile loodud Ülemiste City suurarendaja. Linnakus tegutseb täna üle 300 ettevõtte ning seal on endale töökoha leidnud umbes 7000 töötajat.

Technopolis Ülemiste AS kuulub 51 protsendilise osalusega Soome börsifirmale Technopolis Plc ning 49 protsendilise osalusega AS-le Mainor Ülemiste.