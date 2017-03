Microsoft sulgeb Skype'i Rootsi kontori

Kuigi Skype'i Stockholmi kontori mullune käive oli 265 miljonit Rootsi krooni ehk 27,8 miljonit eurot ning tegevuskasum 31 miljonit Rootsi krooni ehk 3,25 miljonit eurot, on IT-ettevõtte omanikfirma Microsofti juhid otsustanud, et see üksus pole enam osa ettevõtte tulevikust, vahendab Dagens Industri tehnikaportaal DI Digital.

«Microsoft on langetanud raske otsuse ja alustanud Skype'i Stockholmi kontori ametiühinguga koondamisläbirääkimisi,» teatas Skype DI Digitalile saadetud kirjas. Sellega seoses on koondamisteate saanud kõik 120 Skype'i Stockholmi kontori töötajat, ütles üks anonüümseks jääda soovinud töötaja. Skype kinnitas seda ka oma kirjas.

«Antud samm on tehtud kooskõlas ettevõtte pikaajalise eesmärgiga vähendada üleilmselt laiali asuvate harukontorite arvu, selleks et saaks suurendada ettevõttesiseseid koostöövõimalusi ning arendustegevusi,» kirjutas Skype kirjas DI Digitalile. Kus võimalik, pakub Microsoft Rootsi kontorist koondatud töötajatele võimalust töötada teistes kontorites.

Skype asutati 2003. aastal ja juba oma esimese tegevusaasta lõpuks suutis üleilmselt tuntud IT-ettevõte kaasata kapitali 140 miljonit eurot. Pärast kolme tegevusaastat oli ettevõttel üle 50 miljoni kasutaja 225 riigis maailmas.

2005. aastal ostsis Skype'i ära eBay, kes müüs kohe ka 65 protsenti ettevõttes erakapitalifondidele. Kaks aastat hiljem ostis Skype'i ära Microsoft. Pärast Microsofti omandusse minekut tõusid oluliselt ka Rootsi Skype'i kontorid müüginumbrid. 2013. aastaks ulatus ettevõtte käive juba 250 miljoni rootsi krooni ehk 26,23 miljoni euroni.

Skype'i tegevused on hetkel veel jaotatud kuue kontori vahel üle maailma. Lisaks Rootsi Stockholmi kontorile tegutseb Skype veel Eesti pealinnas Tallinnas, Tšehhi pealinnas Prahas, Vancouveris Kanadas ning Palo Altos ja Redmondis USAs.