Uberit tabanud löök teeb Taxifyle tuska

«Oleme väga nördinud, et seadusemuudatus selles suunas läks,» ütles Taxify kaasasutaja Martin Villig, vahendab Äripäev. Taxify on mitu aastat Taani turu poole vaadanud, ent just taksoseaduse muudatuste tõttu sinna sisenemata jätnud.

«Sealne uus valitsus oli alguses väga positiivselt meelestatud. Nüüd, paari kuuga tundub, et nende meelsus on muutunud. Meil on sellest sügavalt kahju,» ütles Villig.

