Adven Eesti sai Eesti Energiast uue tootmisjuhi

Adven Eesti juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul on ettevõtte juhatus saanud tugeva meeskonnaliikme ajal, mil Adveni tootmisportfell on uute tehnoloogiate kasutusele võtmisega pidevalt laienenud. Senine Adven Eesti tootmisjuht Mati Tatar vedas Adveni ja Adveni eelkäija tootmise valdkonda üle 38 aasta kuni pensionile siirdumiseni eelmise aasta lõpus.

«Tagamaks klientidele kõrge varustuskindlus, efektiivne energia tootmine ja tänapäevastele ootustele vastav andmevahetus, oleme valdkonna liidrina järjepidevalt tootmisprotsesse arendanud ja automatiseerinud ning Raivol on selliste protsesside eestvedamisel väga suur kogemus,» rääkis Heinam.

Ta lisas, et ettevõttel on kindel tunne usaldada tootmise juhtimine inimese kätte, kellel on energeetika valdkonnas niivõrd laialdased teadmised ja kogemused.

Raivo Melsas. Foto: Adven Eesti

Raivo Melsas on energeetikaga olnud seotud ligi 15 aastat, erinevates rollides ja ettevõtetes. Adveni tootmisjuhi peamiseks eesmärgiks on tagada ettevõtte soojuse tootmise ja jaotamise efektiivne ning tõrgeteta toimimine ja tootmise areng.

Raivo Melsas on Tallinna Tehnikaülikooli energeetika doktorant. Eesti Energias juhtis Melsas aastatel 2012-2017 taastuvenergia üksuse tootmise ja käidu osakonda. Melsase karjäär energeetikavaldkonnas sai aga alguse juba 2002. aastal, mil ta asus tööle Eesti Energia toonasesse Jaotusvõrku elektriinsenerina.

Aastatel 2002-2008 tegi Melsas karjääri Jaotusvõrgu siseselt liikudes elektriinsenerist juhtimiskeskusesse, kus ta juhtis disptšerite ja avariibrigaadi tööd. Seejärel viis tööalane karjäär Raivo Melsase ABB-sse, kus ta töötas aastatel 2008-2012 tootmisjuhina.