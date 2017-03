AirBaltic vajutab gaasi põhja

Kuigi lõunanaabri lennufirma airBaltic hoiab praegu Nordica tegevusel silma peal, nad Nordicas eriti konkurenti ei näe, lausus täna Riias toimunud pressikonverentsil AirBalticu tegevjuht Martin Gauss. Küll aga tunnistas ta, et Nordica on kahtlemata viimasel ajal väga aktiivseks muutunud.

Asjaolu osas, et Nordica tütarettevõtte Regional Jet poolt teenindavate lennufirmade arv on tänaseks kasvanud kolmeni - lisaks Nordicale ka LOT Polish Airlines ja SAS -, märkis Gauss, et nii kaua kuni Nordica partnerid tegutsevad peamiselt väljaspool Tallinna, nad pigem tervitavad konkurentsi.

«Partnerid saavad võib-olla kasvatada äri väljaspool Tallinna, aga see pole AirBalticule nii oluline. Meie oleme jätkuvalt number üks Baltikumis ja pingutame, et olla number üks ka Tallinnas,» sõnas Gauss.

Küll aga kirjutas Postimees möödunud aasta novembris, kui Nordica andis teada strateegilise partnerluse algusest Poola lennufirmaga LOT, et ennekõike ohustab see koostöö just lähinaabreid ehk ennekõike Helsingit oma kodulennujaamana kasutavat Finnairi ning Riiat oma kodulennujaamana kasutavat AirBalticut.

Kolme aastaga 18 lennukit juurde

Oma viimase viie aasta tegevusest ülevaate andnud lätlaste lennufirma tegevjuht rääkis veel, et sel aastal plaanib AirBaltic juurde osta kuus uut Bombardier CS300 lennukit ning esimene neist saabub juba selle nädala lõpus. Ka kavatsevad nad 2018. ja 2019. aastal kuus sama tüüpi lennukit aastas juurde osta.

Samuti plaanib lennufirma selle aasta jooksul välja vahetada ka 12 Bombardier Q400 tüüpi lennukid, mis mahutavad 76 inimest ja mida AirBaltic kasutab valdavalt teistesse Balti riikidesse ja Skandinaaviasse lendamiseks. AirBalticu lennukiparki kuulub praegusel hetkel kokku 25 lennukit.

Sel aastal jätkab aktiivselt ka AirBalticule strateegilise investori otsing. Martin Gaussi sõnul otsitakse investorit, kellele müüa AirBalticu enamusosalus. Ettevõtte juht on kindel, et see toimub juba sel aastal, kuid ei soovinud avaldada, kellega selles suhtes läbirääkimised käivad.

Lisaks avab lennufirma aasta jooksul lennud vähemalt 12 sihtkohta, sealhulgas Araabia Ühendemiraatide pealinna Abu Dhabisse. Uusi sihtkohti on võrdselt tulemas nii Lääne-Euroopasse kui ka Ida-Euroopasse ja Lähis-Itta. Sellega loodab lennufirma sel aastal kasvatada reisijate arvu kümne protsendi võrra.

Kasvatas müügitulu miljoni võrra

Mullu lennutas lennufirma 2,9 miljonit reisijat kokku üle 60 sihtkohta maailmas. Ettevõtte aasta müügitulu oli 2016. aastal 286 miljonit eurot, kasum jäi üle ühe miljoni. Kui 2014. ja 2015. aastal jäi lennufirma lendude arv 43 000 juurde aastas, siis 2016. aastal suudeti seda kasvatada kahe protsendi võrra 44 000 lennuni.

Muuhulgas tõi Gauss välja, et AirBalticu näol on tegemist Läti transpordi- ja logistikasektori ühe suurima, nimelt oli ajavahemikus 2012-2016. aasta ettevõtte töötajate keskmine arv 1063 inimest.

AirBaltic on Läti lennufirma, mis pakub kõigist kolmest Balti riigist lendusid enam kui 60 sihtkohta Euroopas ja mujalgi. Praegu teenindab AirBaltic Eesti pealinnast Tallinnast kuut otselennuliini: Tallinn–Berliin, Tallinn–Pariis, Tallinn–Riia, Tallinn–Viin, Tallinn–Amsterdam ja Tallinn–Vilnius.

Eesti rahvusliku lennufirma Nordica sihtkohtade arv jääb tänasel päeval 20 kanti. Aastaringselt lendab Nordica praegu Tallinnast üheksasse sihtkohta: Stockholmi, Trondheimi, Oslosse, Amsterdami, Brüsselisse, Münchenisse, Viini, Kiievisse ja Vilniusesse.

Nordica lennukipargi suurus on üheksa lennukit. Pärast nelja täiendava lennuki lisandumist, millega Nordica tütarfirma Regional Jet hakkab teenindama SASi Kopenhaagenist alguse saavaid lende, tõuseb arv 13 lennukini.