Tuleva käivitab oma pensionifondid

Tuleva pensionifondides saavad alates homsest hakata pensioni koguma nii Tuleva liikmed kui ka kõik teised Eesti inimesed, kes teevad kohustusliku kogumispensioni ehk teise samba sissemakseid, andis ettevõte teada.

Valida on kahe Tuleva indeksifondi vahel: agressiivse strateegiaga Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond ja konservatiivne Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond. Aktsiafond pakub kõrgema tootluse võimalust inimestele, kes ei muretse aktsiaturu lühiajaliste kõikumiste pärast. Võlakirjafond on mõeldud eelkõige inimestele, kes plaanivad pensionile jääda juba lähiaastatel.

Tuleva aktsia- ja ka võlakirjafondi valitsemistasu on 0,34 protsenti aastas. Mõlema fondi kogukulumäär on kuni 0,5 protsenti aastas. Tuleva eestvedajate sõnul on teiste Eesti pensionifondide keskmine valitsemistasu üle ühe protsendi ning kogukulumäär veel oluliselt kõrgem.

«Oleme teinud palju tööd selle nimel, et alustada veel madalama valitsemistasuga kui algul lubada julgesime,» ütles Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk. «Kulud on ainus pensionifondi tulemusi mõjutav asi, mis on täielikult fondivalitseja teha ja mida iga pensionikoguja saab fondi valides ise kontrollida,» märkis ta.

Lisaks madalatele kuludele on Tuleva fondide eeliseks hästi hajutatud riskidega passiivne indeksit järgiv investeerimisstrateegia. «Kuna puudub tõestus, et aktiivne juhtimine investoritele väärtust looks, siis Tuleva sellele pensionikogujate raha sellele ei kuluta,» ütles Tõnu Pekk.

Tema sõnul on kuni üheksal juhul kümnest on aktiivselt juhitud fondid on jäänud indeksile alla**. Ka enamiku Eesti pensionifondide tulemused on seni olnud kehvemad kui maailmaturu keskmine.