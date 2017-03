Graafik: tuulegeneraatorid viisid ABB mullu korralikule kasvule

«Kasv tuligi eelmisel aastal peamiselt ekspordi arvelt,» rääkis ABB Balti riikide juht Bo Henriksson. Ta lisas, et hea aasta oli mootorite ja generaatorite tehasele, kus saime suuri tellimusi peamiselt tuulegeneraatorite segmendis. «Aasta oli kordaläinud ka komplektalajaamade tehasele, seda peamiselt tänu ekspordile Soome.»

ABB eksport kasvas 2016. aastal 27 protsenti. Ekspordi osakaal müügitulust suurenes kaheksa protsendi võrra ning moodustas kokku 89 protsenti. ABB müügitulu tervikuna kasvas eelmisel aastal auditeerimata andmetel 2015. aastaga võrreldes 18 protsenti ning ulatus 183 miljoni euroni. Ettevõtte tellimuste maht suurenes samas suurusjärgus ehk 21 protsenti ning ulatus 180 miljoni euroni. Ettevõtte ärikasum oli möödunud aastal ligi 14 miljonit dollarit.

«Samas ei olnud need tellimused seotud oluliste trendidega globaalsel turul,» ütles Henriksson, viidates sellele, et maailmas on nafta- ja gaasi- ning kaevandussektor endiselt madalseisus ja ebastabiilsed. «ABB kodumaine müük jäi eelmisel aastal seevastu suhteliselt tagasihoidlikuks,» lisas Henriksson. Eesti turul jäi müük praktiliselt samale tasemele ülemöödunud aastaga, pisut suurenes elektrivõrkude segment.

ABB AS-i investeeringud suurenesid möödunud aastal 53 protsenti, ulatudes 7,5 miljoni euroni. Töötajate arv kasvas 19 protsenti, kokku 1362 inimeseni. Peamine töötajaskonna kasv tuli eelmisel aastal käivitatud regionaalse äriteenuste keskuse arvelt, kus täna töötab üle 200 inimese.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on teedrajav tehnoloogialiider elektrifitseerimisseadmete, robootika ja ajamite, tööstusautomaatika ja elektrivõrkude alal ning pakub teenuseid tehnovõrkude, tööstuse ning transpordi ja taristu valdkonnas. Enam kui 125-aastase ajalooga innovaatorina kujundab ABB täna tööstusliku digiteerimise tulevikku ning juhib energeetika- ja neljanda tööstusrevolutsiooni arenguid. ABB tegutseb enam kui sajas riigis ja annab tööd ligikaudu 132 000 inimesele.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kahte valdkonda: tootmine (generaatorid, ajamid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad) ning müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingeseadmed, automaatikaprojektid, robotid, korrashoiuteenused).

ABB on pälvinud viis korda (2007, 2008, 2009, 2011, 2014) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava «Aasta Välisinvestori» auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava «Ettevõtluse Auhinna».

