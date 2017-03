Ärimees on pankrotis, aga sõidab Mercedes-Maybachiga

Pankrotis ärimees Kristian Kesner on pankadele võlgu üle miljoni euro, kuid sõidab ringi oma ema firma poolt liisingusse võetud Mercedes Maybachiga, elab ema firmale kuuluvas häärberis ja on teeninud võlausaldajate eest varjatud tulu - see tõstatab ilmekalt küsimuse võlgadest vabastamise menetluse kitsaskohtadest.