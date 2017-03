Eesti uksetootjad ei tea, mis kriisist Läti konkurendid räägivad

Kuigi Läti uksetootja Brodoor omanik Juris Saldaks rääkis, et sektoris, kus tegutseb tema ettevõte, on käes karmim kriis, kui oli 2008. aastal, siis näiteks Eesti akna- ja uksetootja Viking Window juhatuse liige Toomas Agasild märkis, et tema küll niimoodi ei ütleks, vahendab Äripäev.

«Eelmisel aastal oli meil - küll väike -, aga siiski kasumi kasv. Turg kasvab, ehkki mitte kõige märkimisväärsemas tempos,» ütles Agasild.

Suur osa Viking Window toodangust läheb ekspordiks, põhiliselt Suurbritanniasse, Iirimaale ja Norrasse. Seejuures jäi erinevalt varasematest kasvuaastatest eelmisel aastal Suurbritannia müük samale tasemele. Põhjuseks Brexit, märkis Agasild. «Britid on hakanud investeerimisotsuseid tegema pikema otsustamise peale,» selgitas ta.

Kriisi ei näe ka Haapsalu Uksetehase ASi juhatuse esimees Ago Soomre, kelle sõnul liigub turg tõusujoones.

Loe lähemalt Äripäevast.