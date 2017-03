Rahapesu eest võib pangalt edaspidi nõuda viie miljoni suurust sunniraha

Hiljuti avalikuks tulnud suure rahapesujuhtumi puhul viis finantsinspektsioon juba 2014. aastal läbi uurimise, kuid ühtegi Eestis tegutsevat panka ei trahvitud ja põhjuseks oli see, et maksimaalne trahvisumma oleks siis olnud vaid 32 tuhat eurot, vahendab ERRi uudisteportaal uudisteaadet «Aktuaalne Kaamera». 2015. aastast kehtiva seaduse järgi on maksimaalne trahvisumma nüüd 400 tuhat eurot.

Ministeeriumides on hetkel kooskõlastusel rahapesu ja terrorismi rahastamist puudutavad seadusmuudatused, mis muuhulgas puudutavad sanktsioonide kehtestamist, riskiisu regulatsiooni ja lõplike kasusaajate registri loomist, küll aga on peamised muutused seotud sunnirahadega.

«Ettekirjutuste ja sunnirahade seaduse kontekstis peaks toimuma muudatus, et kui analoogne situatsioon täna peaks aset leidma, võiks põhimõtteliselt teha ettekirjutuse ja selle tagamiseks määrata sunniraha. Siin on maksimumsummaks viis miljonit eurot või kümme protsenti tegevuskäibest,» selgitas rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Kurmet Ojamaa.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.