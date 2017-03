Türgi kehtestas kaitsetollid Vene põllumajandustoodetele

Seejuures peab päevalilleõli tollimishind olema vähemalt 1500 dollarit tonnist. Vene põllumajandusministeerium märkis, et «800-dollarise turuhinna juures on see võimatu».

Türgi ministeerium keeldus kommentaaridest.

Vene ametkonnad ja ärimehed otsivad nüüd turgu Aasias, Ladina-Ameerikas ja Aafrikas.

Türgi kehtestas Vene viljale tollid kohalike ettevõtjate palvel, keda häirib Venemaa sisseveokeeld mõningatele toiduainetele, sh tomatitele, mis kehtestati 1. jaanuarist 2016.

2016. aasta keskpaigast, mil Türgi president Recep Tayyip Erdoğan vabandas Vene sõjalennuki allatulistamise pärast, on suhted paranenud, kuid Türgi tomatid ja kurgid on Venemaal endiselt keelatud kaup ja kättesaamisel hävitatakse.