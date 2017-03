Eesti firma loob Euroopa ülikoolidele keskkonna õppetasude kogumiseks

«Selle lahenduse abil on ülikoolidel võimalik tudengeid mugavamalt vastu võtta, sisuliselt on see meie teise teenuse Dreamapply juurde kuuluv toode,» ütles Dream Groupi juhatuse liige Lauri Elevant BNSile. Dreamapply kandideerimiskeskkond tegutseb alates 2011. aastast.

«Tegu on hästi kitsa suunitlusega maksevahendiga ülikoolidele, et koguda kokku näiteks õppetasusid ja kandideerimistasusid. Meie tarkvara kasutab kuskil 200 ülikooli üle Euroopa ja sellist toodet on nad kogu aeg meilt küsinud,» lisas Elevant.

Dreampay keskkonna väljaarendamine maksab 130 000 eurot, millest 59 000 eurot moodustab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetus.