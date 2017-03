LHV Finance hakkas pakkuma autolaenu ja remondilaenu

«Meie kogemus näitab, et väikelaenu abil finantseeritakse enim just sõiduki ostu või kodu remonti. Nüüd on meil selleks spetsiaalsed tooted, millel on kindel sihtotstarve, ja seetõttu saame pakkuda kliendile soodsamat hinda ning suuremat summat ja pikemat tagasimakseaega,» selgitab AS-i LHV Finance juhataja Nele Roostalu.

«Remondilaen on mõeldud kodu või suvila remondiks, kuid miks mitte ka uue sisustuse või kodumasina ostuks. Laenu saamiseks ei pea oma kodu tagatiseks panema, piisab sellest kui omad kinnisvara. Autolaen on mõeldud mootorsõidukite ostuks, olgu see siis auto, ATV või mootorpaat. Klient saab kohe sõiduki omanikuks ja kaskokindlustus on vabatahtlik,» tutvustas Roostalu.