Ford andis autoturu allakäigu hoiatuse

Mängus on rida tegureid, mis töötavad autotootjate kahjuks ning ilmestavad sektori tsüklilisust, kirjutab Äripäev.

Ford teatas neljapäeval, et firma prognoosi kohaselt tulevad esimese kvartali tulemused oodatust nõrgemad, mis on seni kõige tugevam signaal, et maailma kaks suurimat autoturgu - USA ja Hiina - on saavutanud tipu. Fordi prognoosi kohaselt kukub uute autode müük mõlemas riigis nii sel kui järgmisel aastal.

Fordi juhtkonna sõnul prognoosivad nad selle aasta tegevuskasumiks 9 miljardit dollarit ehk 14 protsenti vähem kui 2016. aastal. Loe pikemalt Äripäevast.