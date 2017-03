Leedu: Eesti Gaasi tarnimisotsus ei mõjuta Leedu konkurentsivõimet

«LNG turg on tõesti dünaamiline ja konkurents on tihe. Ma usun, me saame pakkuda konkurentsivõimelisi hindu ja teenuseid,» ütles Vaičiūnas BNSile.

Eesti Gaasi tegevjuhi Ants Nooda sõnul oli Poolast tarnimise põhjuseks Pihkvas toimuvad ümberkorraldused. «Pihkva tehases, kust LNG peaks igapäevaselt tulema, olid ümberkorraldustööd ja meil oli praktiline vajadus seda sellel ajal saada mujalt,» ütles Noot.

Ministri sõnul kaalub Eesti Gaas LNG importimist ka Klaipeda terminalist.