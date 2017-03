Rimi Eesti uus juht: Lidl võib tuua ühinemislaine

Kauplusi on palju, sest ükski konkurent pole nii-öelda alla andnud ning on proovinud oma turuosa hoida ja kasvatada üha uute kaupluste avamisega. Selle tulemusena müük ruutmeetri kohta hajub ning lõppkokkuvõttes maksab tarbija selle kõik kinni, selgitas Padumäe intervjuus Äripäeva teemaveebile kaubandus.ee.

«Arvasin juba 3–4 aastat tagasi, et Eesti turul võiks toimuda suuremate kaupmeeste vahel konsolideerumine, kuid seda ei ole juhtunud. Usun, et varem või hiljem see siiski toimub. Võib-olla on ajendiks see, kui turule tuleb väliskonkurent, näiteks Lidl. Teinekord on tarvis kedagi välist, kes tekitab suuremaid muudatusi turul,» ütles Padumäe. Loe pikemalt Äripäevast.