Rootsi hotellikett pakub allahindlust lahutajatele

Sellist kampaaniat alustanud Rootsi luksushotellide kett üleb, et nende «radikaalse» allahindluspoliitika taga on soov panna inimesi rohkem mõtlema selle peale, kui väärtuslikud on inimsuhted. «Ja kui oluline on investeerida suhetesse enne, kui on liiga hilja,» märkis hotelliketi turundusjuht Anna Madsen AFPle.

Kui siiski peaks aga ikkagi juhtuma, et «vastupidiselt ootustele» nende juures ööbinud peaksid sellele järgneva 12 kuu jooksul lahutama, peavad nad allahindluse saamiseks esitama hotelliketile üksnes tõendi selle kohta, et on lahutanud. Selle alusel maksab Countryside Hotels neile kuni kahe öö ööbimise eest raha tagasi.

Kampaania kehtib kõigile paaridele, kes on «seaduslikult abielus ning ööbivad samas toas», märgib hotellikett oma pakkumises.