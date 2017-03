Graafik: nende riikide majandus võib sel aastal järsu hüppe teha

Käimasolev aasta toob maailmamajandusele pigem häid kui halbu uudiseid, ütlevad Bloombergi analüütikud. Nad põhjendavad seda Ladina-Ameerika suurimate majanduste taastumise, USA järelejõudmise ning Hiina ja India jõulise arengu jätkumisega.

Kui võtta kõik maailmariigid ette, ennustavad Bloombergi analüütikud 62 riigile majanduskasvu näitajate paranemist, samas kui 33 riigi puhul ütlevad nad, et olukord sel aastal halveneb. Kasvuriikide tipust leiab Argentiina ja Brasiilia koos Nigeeria ja Venemaaga.

Kuigi Venetsueela oli see riik, millel oli 2016. aastal ette näidata suurim majanduskasvu number - 7,5 protsendipunkti - seisab riiki jätkuvalt silmitsi majanduskriisiga, mida iseloomustavad kõrge inflatsioon ja toiduainete ning teiste oluliste toodete defitsiit.

Põhjus, miks analüütikud ennustavad Brasiiliale olulist edu sel aastal, peitub selles, et riik on tulemas välja viimase sajandi suurimast majanduslangusest. Sarnast tendentsi on näha ka Argentiinas, kus ennustatakse majanduskasvu viie protsendipunkti võrra, kuigi sellele võib mõningast negatiivset mõju avaldada kõrge inflatsioon.

Vähem põhjust tähistamiseks on Bloombergi analüütikute sõnul näiteks Islandil, kus ennustatakse 4,0 protsendipunkti võrra langust. Sama saatuse osaliseks saavad nende hinnangul ka protestialdis Rumeenia, tööjõupuuduse käes vaevlev Hispaania ning USA presidendi Donald Trumpi peamiseks märklauaks muutunud Mehhiko.

Euroopa suurimatele majandustele soovitavad analüütikud võtta natuke rahulikumalt, iseäranis, mis puudutab Suurbritanniat Brexiti järel. Enim majandusedu ennustavad nad Prantsusmaale, mis oma presidendivalimistega saab olema sel aastal erilise rahvusvahelise tähelepanu all.

Eestile ennustavad Bloombergi analüütikud 2016. aastaga võrreldes kasvu 0,7 protsendipunkti võrra, samal ajal kui Läti kasvuprognoos on 1,0 ja Leedul 0,5 protsendipunkti.

Vaata graafikult lähemalt Bloombergi analüütikute ennustust maailma 20 suurima majanduse selleaastase soorituse kohta.