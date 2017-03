Uber peatab isesõitvate autode kasutamise

Kuigi reedel Tempes, Arizona osariigis USAs toimunud õnnetuse tagajärjel ei saanud keegi tõsiselt vigastada, kui Uberi isesõitev Volvo õnnetusse sattus, on selline otsus tehtud, et selle põhjustes paremini selgust saada, ütles ettevõte. «Me jätkame õnnetuse asjaolude uurimist ning kinnitame, et sõiduki tagaistmel ei olnud õnnetuse toimumise hetkel ühtegi reisijat,» lausus Uberi pressiesindaja.

Õnnetuse põhjusena on hetkel välja toodud teine auto, mis tahtis teha U-kujulist tagasipööret, on seni öelnud Tempe politseijaoskonna pressiesindaja Josie Montenegros. «Selle tagajärjel toimus sõidukite kokkupõrge, mille tagajärjel Uberi isesõitev Volvo kukkus külili. Tõsiseid vigastusi selle käigus ei põhjustatud,» lisas Montenegros

Uberi isesõitvatel Volvodel on alati kaasas autojuht, kes saab vajadusel auto juhtimise üle võtta. Hetkel ei ole teada, kes juhtis autot õnnetuse toimumise hetkel , st kas kaasas olnud juht oli jõudnud auto juhtimise üle võtta.

Pärast reedest õnnetust otsustas Uber kõik USAs kasutusel olevate isesõitvate autode kasutamise. Lisaks Arizonale on need seni olnud kasutusel ka Pittsburgis ja San Franciscos.

Tegemist on järjekordse halva uudisega Uberi jaoks, mis järgneb süüdistustele seksismis, halastamatus töökultuuris ja ebaseadusliku tarkvara kasutuses. Viimastel nädalatel on ettevõttest lahkunud terve rida juhtivtöötajaid, sealhulgas ettevõtte senine president Jeff Jones.

Isesõitvate autode pooldajad on seni oluliseima argumendina toonud välja, et nad aitavad vähendada autoõnnetuste arvu, mis on tavaliselt põhjustatud inimfaktorist. Samas on juba näiteid isesõitvate autodega juhtunud õnnetustest, kus on olnud ka inimohvreid.

Üks selline juhtum leidis aset Floridas möödunud aasta maikuus, kui kiirust ületanud isesõitvale Teslale sõitis sisse rekka. Kuigi juhtumi uurimise järel leiti, et isesõitva auto süsteemis endas ei olnud mingeid vigu, möönati, et juhil oli võimalus õnnetust ära hoida, kui ta oleks olnud tähelepanelikum.

40-aastane mees, kes oli õnnetuse toimumise hetkel Tesla roolis, suri selle tagajärjel.