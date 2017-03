Sester sõidab ka lõpuks Jordaaniasse

Kui Eesti Energia andis eelmise nädala keskel teada, et on viinud lõpuni Jordaania projekti, oli kuulda nurinat selle üle, et miks ei olnud sel ajaloolisel hetkel Jordaanias kohal ei Eesti Energia juhid ise ega ka valitsusjuhid. Rahandusminister Sven Sester parandab selle vea täna.