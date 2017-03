Saksa pank kandis ekslikult miljardeid teistesse pankadesse

Legendaarne Saksa riigi omandusse kuuluv arengupank KfW, mis sai kuulsaks sellega, et kandis ekslikult sadu miljoneid eurosid Lehman Brothersi kontole, kui USA firma oli just pankrotiavalduse sisse andnud, astus jälle samasse ämbrisse, vahendab Bloomberg.

Nimelt kandis pank veebruaris ekslikult rohkem kui viis miljardit eurot ehk 5,4 miljardi USA dollarit nelja teise panka tehnilise vea tõttu, mis kordas juba korra tehtud ülekandeid, avaldavad juhtumiga lähedalt seotud allikad. Tegelik summa, mis läks ekslikult teistesse pankadesse küündis ühe anonüümseks jääda sooviva allika sõnul koguni kuue miljardi euroni.

«KfW avastas süsteemi vea väga varases staadiumis, asudes kohe tegelema sellest tingitud tagajärgede lahendamisega ning valeülekannete tagasipööramisega. Ka alustas pank koheselt juhtumi põhjuste analüüsi,» ütles pank emaili teel saadetud selgituses.

Ka lisas KfW, et viga eemaldati süsteemist kiiresti ning summad, mis läksid topelt, saadi teistelt pankadelt ilma probleemideta tagasi. «Me vabandame, et süsteemi arenduse ajal juhtus selline inimlik viga, mis omakorda viis paigast ära ka ülekannete konfiguratsiooni.»

Samas on pangal varemgi selliseid tehnilisi vigu ette tulnud. Suurima meediatähelepanu sai 2008. aasta juhtum, kus pank kandis ekslikult üle 300 miljoni euro Lehman Brothersi kontole just vahetult pärast seda, kui ettevõte oli USAs pankrotiavalduse sisse andnud.

Saksamaal omandas see vahejuhtum poliitilise skandaali mõõtmed ning ajaleht Bild nimetas selle käigus KfW-d «Saksamaa rumalaimaks pangaks». Oma kodulehel ütleb KfW aga, et ajakirja Global Finance järgi on nad üks turvalisemaid panku maailmas.