Tesla looja lubab lahendada saja päevaga Austraalia energiakriisi

Tesla asutaja vastas niiviisi väljakutsele, mille talle esitas miljardärist ettevõtja Mike Cannon-Brookes, kes küsis Muskilt, kas ta ettevõtte mõtles tõsiselt seda, kui ütles, et suudab lühikese ajaga lõpetada elektrikatkestused Lõuna-Austraalias, vahendab CNN Tech.

Elon Musk. Foto: Sthanlee B. Mirador/Sipa USA

«Tesla paneb alates lepingu sõlmimisest süsteemi püsti ja tööle saja päevaga või muidu on see tasuta. Kas see on piisavalt tõsine sinu jaoks?» vastas Musk talle Twitteri vahendusel.

Lõuna-Austraalias elab 1,7 miljonit inimest, kes kannatavad regulaarsete elektrikatkestuste ja elektripuuduse all. Mullu septembris jäi suurem osa piirkonnas elektrita, kui torm lõhkus ära olulised ülekandeliinid. Viimane suurem elektrikatkestus leidis aset eelmisel kuul, kui nõudlus elektri järele kasvas ootamatult pärast suurt kuumalainet.

Austraalia valitsus on öelnud, et nende jaoks on oluline lahendada probleem esimesel võimalusel. Selleks aga läheks vaja elektrisalvestusmahu suurendamist. Ja see ongi koht, kus Tesla saaks neid aidata.

Elektriautode ja liitium-ioonakude valmistaja on lubanud varustada piirkonda täiendavalt 100 MW/h suuruse salvestusruumiga, mis läheb maksma 25 miljonit dollarit. Lyndon Rive, kes juhib Tesla akude osakonda, ütles intervjuus Austraalia väljaandele AFR, et ettevõte on võimeline sellise võimsusega jaoks piisavas koguses akusid tootma tänu Nevada gigatehase tootmisvõimsusele.

Miljardär Cannon-Brookes on lubanud omalt aidata rahastuse ning poliitilise toetuse saamisega. Lõuna-Austraalia senaator Sarah Hanson-Young on näidanud üles huvi Muskiga sel teemal lähemalt rääkida. Riigi energiaminister ei ole oma seisukohta veel sellel teemal väljendanud.