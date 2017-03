Bitcoini hind kukkus jälle alla maagilise piiri

Ühe bitcoini hind langes reedel 6,38 protsenti, langedes pärast nädalat aega taas alla 1000 dollari tasemele, täpsemalt 969 dollarini, vahendab MarketWatch. Bitcoini hind lõpetas sama madalal tasemel viimati 18. märtsil.

1000 dollari tase on krüptoraha omanikele olnud aga märgilise tähendusega, ütles erakapitalil põhineva investeerimisfondi Iterative Instinct asutaja Chris Dannen. Tema fond tegelebki just krüptovaraga kaubitsemisega. «Turul on kummaline uskumus, et bitcoini hind tuleb hoida 1000 dollari tasemel,» selgitas ta.

Kapitalimahult maailma suurima krüptoraha hinnale on mõju hakanud avaldama vaidlus selle üle, mis oleks kõige parem viis kauplemisvõrgustiku kasvavat pinget maandada, kuna bitcoiniga kauplemise maht järjest kasvab, rääkis Charles Hayter, kes on CryptoCompare ettevõtte juht. Ettevõte koostab krüptoraha turuanalüüse.

Väljakäidud tarkvarauuendus muudaks bitcoini tehingud märksa kiiremaks ning ning need bitcoini kaevandajad, kes omalt poolt toetaksid tehingumahtude suurendamist, saaksid tasu sellest bitcoinides. Kuigi 75 protsenti krüptoraha võrgustiku liikmetest toetasid seda ettepanekut, ei ole see veel läbi läinud ning viimased päevad on ka arutelu selle üle lahtunud. Samas aga ei ole veel midagi otsustatud võimaliku lahenduse osas.

Hiina Rahvapank reageeris selle uudise peale teatega, et hakkab tihedamalt jälgima bitcoini tehinguid, elustades sellega hirmu, et Hiina keskpank tahab üleüldse bitcoinidega kaubitsemist senisest oluliselt piirama hakata.

Nädala alguses ütles Huobi, mis on üks kolmest suurest Hiina bitcoini vahetajast, et hakkab oma klientidelt küsima lisainfot nii krüptoraha päritolu kui ka selle sihtkoha kohta. Hiljem siiski täpsustati, et need nõuded hakkaks kehtima ainult neile bitcoini kauplejatele, kelle puhul on rahapesu kahtlus.