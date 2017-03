Eesti ettevõte hakkab uudsel viisil kunstmuruväljakuid pakkuma

«See on sarnane mõtteviis sõidukite soetamisel või IT-seadmete hankimisel valdavaks muutunud kasutusrendiga, mis päästab spordiklubi või omavalitsuse vajadusest käia uue väljaku eest välja kopsakas rahasumma,» kirjeldas ettevõtte omanik Raul Lättemägi, mille poolest nende ärimudel kõigist teistest kunstmurutootjatest Euroopas erineb.

«Väiksematel omavalitsustel ei ole sageli seda raha võimalik korraga investeerida ning nii jäävad väljakud ehitamata ja noortel pole kusagil sportida või tehakse trenni halva kvaliteediga vanal murul,» lisas Lättemägi, miks on otsustatud rendi põhimõtte kasuks.

Kui tavaliselt nõuab kunstmuru paigaldamine mitmesaja tuhande euro suurust investeeringut, siis 5G Sport kunstmuruväljakut saab rentida mõne tuhande euro eest kuus. «Igakuised rendimaksed on ühtlaselt jaotatud kogu lepinguperioodi peale ning sissemakse on alates 0 eurost,» selgitas Lättemägi ettevõtte ärimudelit.

Igakuine renditasu sisaldab regulaarset väljaku hooldust kaasaegse tehnikaga, näiteks lumetõrjet, puulehtede ja prügi eemaldamist, murukiu harjamist, kummitäite lisamist ning vajadusel katkiste kohtade parandamist kunstmurus. «Samuti hõlmab kuutasu muru hilisemat utiliseerimist, mis ei ole sugugi odav – täismõõtudes jalgpalliväljaku puhul on vaja ümber töödelda 250-300 tonni erinevaid materjale,» lisas ettevõtte omanik.

5G väljaku rajamisel saab kasutada nii päris uut kui ka vähekasutatud kunstmuru, mis võimaldab soodsamat rendihinda ning sobib tänu sellele hästi harjutusväljakutele ja koolide spordiplatsidele.

Mis ettevõttega on tegemist?

Advanced Sports Installations Europe AS on Euroopa üks suuremaid kunstmuruväljakute rajajaid ning hooldajaid. 1992. aastal tegevust alustanud ettevõte põhineb täielikult Eesti kapitalil ning on 24 aastaga rajanud rohkem kui 1000 jalgpalliväljakut Skandinaavias, Suurbritannias ja Kesk-Euroopas.

ASIE paigaldab ligi miljon ruutmeetrit kunstmuru aastas, eesmärk on jõuda 4,5 miljoni ruutmeetrini. Ettevõte on kahel korral saanud innovatsioonitoetust Euroopa Liidu programmist Horisont 2020 ning kuulub Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumisse.