Saarlased tahavad tihedamat lennugraafikut pealinna

Seda selleks, et saada teada, millised võimalused on praegusel vedajal pakkuda Saaremaa suunal lisalendusid, vahendab Saarte Hääl. Nimelt saab vastavalt riigihangete seadusele tegelikult tellida esialgse hankelepingu maksumusest kuni 20 protsendi ulatuses täiendavat teenust.

Arutelu kokku kutsunud Kuressaare linnapea Madis Kallas tõdes, et teenuse mahu kasv eeldab ka hankelepingu maksumuse suurenemist, samas on vabariigi valitsuse esindajad andnud põhimõttelise nõusoleku toetada lennuliikluse korraldamist alates 2018. aastast täiendavate rahaliste vahenditega.

Kuna uus lennuhange on plaanis välja kuulutada juba tuleva aasta suvel, siis lepiti eile kokku, et SELi initsiatiivil esitatakse juba lähiajal Saaremaa-poolsed soovid hanketingimuste osas, sh selle, et lendude väljumisajad muudetaks näitaks Tallinnasse koosolekule sõitjatele sobivamaks.

Loe lähemalt Saarte Häälest.