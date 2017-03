Euroopa Parlamendi liige: Nord Stream 2 projekt on seadustega kooskõlas

Läti parlamendisaadik märkis, et Euroopa Komisjon on saanud projekti juristidelt kaks erineva sisuga aruannet. Vastavalt esimesele aruandele on projekt erandlik, sest gaasijuhe ehitatakse Läänemere põhja.

Teine aruanne väidab, et projekt on vastuolus Euroopa Energialiidu põhimõtetega, sest selle asemel, et mitmekesistada Euroopa gaasitarneid, suurendab projekt Euroopa sõltuvust Venemaa gaasitarnetest.

Nord Stream 2 näeb ette Venemaalt Saksamaale viiva 3. ja 4. gaasitoru Läänemerre laskmise, mille tulemusena kahekordistub selle marsruudi üldvõimsus. Projekt peaks valmima 2019. aasta lõpuks.

Märtsi alguses teatas Läti välisminister Edgars Rinkēvičs, et Nordstream gaasijuhtme projekt ohustab Euroopa Energialiidu plaani ja projekti võib nimetada julgeolekuohuks mitmel tasandil.