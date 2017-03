Uurimise all oleva digirahaäri omanik jättis firma maha

9. märtsil kirjutas Äripäev, et Tallinna südames lükatakse käima järjekordset üleilmset hullutavat digirahaäri, mille kontseptsiooni üllatuslik autor on Norras põhja kõrbenud ja nime vahetanud endine võrkturunduse ärimees ja maksupettur Jim Aleksander Anderson (endise perenimega Wolden), vahendab leht.

Tuure koguva äri omanik oli aga Eesti-Norra kaubanduskoja auesimees, kinnisvaraettevõtja ning heategevusfondi Aitan Lapsi (nüüdseks endine) juht Paal Juul Aschjem. 13. märtsi seisuga on aga Aschjem lahkunud nii UBWd omava Eesti osaühingu Manhattan Securities omaniku kui ka juhatuse liikme kohalt. Omanik ja ainus juhatuse liige on nüüd Johannes Solstad, kes varem oli koos Aschjemiga juhatuses.

Kuna pärast Äripäeva kajastust hakkas UBW tegevust uurima Eesti finantsinspektsioon, on UBW kasutajatele teatanud, et kuni 1. maini on kogu ettevõtte tegevus pausi peal «olukorra tõttu», mis tähendab siis, et kuni 1. maini ei saa uued kasutajad registreeruda.

