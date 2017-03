Peterburi libauudiste vabrik kasvas meediaholdinguks

Venemaa presidendi Vladimir Putini toetuseks korraldavate ürituste korraldaja, ärigrupi Konkord omaniku Prigožini mõjukus ilmnes eamakordselt mullu suvel, kui ta taotles kohtu kaudu oma hämarate äride kohta avaldatud viidete kõrvaldamist interneti otsingumootorist Yandex. Nende 22 viite seas oli ka lugu nn trollide vabrikust, mis toodab interneti avarustele Venemaa võimude poliitikat toetavaid kommentaare, kritiseerib opositsionääre ja propageerib patriootlikke väärtusi.

Selleks, et tavaliste meediaväljaannete ajakirjanikud ei pääseks kohtusaali, oli ettevõtja organiseerinud ukse taha trobikonna oma kaastöötajaid, kes täitsid saali pilgeni. Protsessi sisu tuli avalikuks vaid põhjusel, et saali mahtus juhuslikult Kommersanti ajakirjanik.

Selgus, et Peterburi ajakirjandusmajas Savuškini tänaval oli alustanud tööd trollivabrik FAN, kuhu kuulub vähemalt 16 veebilehte, millest üheksa on ka ametlikult meediaväljaannetena registreeritud.

Üksteisega seotud veebilehtedel puudub juriidiline ühisstruktuur, kuid sellegi poolest kasutatakse nende kirjeldamisel holdingu mõistet. Raamatupidamine ja infotehnoloogia teenistus on kõigil ühine. Organisatsiooni juriidilise vormistamise üle praegu mõtiskletakse, kuid seda üksnes nö juriidilise ilu eesmärgil.

Holding on saavutanud paari aastaga märkimisväärset edu. Kui veel kaks aastat tagasi kuulus selle lugejate hulka vaid 5,5 miljonit kasutajat, siis tänavuse veebruari keskpaigaks oli arv kasvanud 33 miljonini ning arvepidamissüsteem Liveinternet näitab praegu kasutajate numbrit mahus 36 miljonit. Neendest 11 miljonit lugejat kuulub FANile.

Tegemist on numbritega, mis ananvad silmad ette teistele Venemaa suurematele väljaannetele. Komsomolskaja Pravda lugejate arv ulatas samal ajal 33 miljonini ja RIA Novosti oma 28 miljonini.

Trollivabriku töömeetodeid näitab New York Times Magazine ajakirjaniku Adrian Cheni juhtum, kes kirjutas trollivabrikust artikli The Agency. Chenil oli kohtumine ühe trollivadriku esindaja, ettevõttesse kuuluva Ineterneti-Uuringute Agentuuriga seotud Katarina Aistovaga, kes tõi endaga kaasa atleetliku noormehe, keda nimetas oma vennaks. Pärast Cheni lahkumist Venemaalt avaldas FAN materjali, et ameeriklane kohtus Venemaa ultraparempoolsete aktivisti Aleksei Maksimoviga. Väite kinnituseks näidati varjatud kaameraga tehtud võtteid, kus osales Aistova poolt vennaks nimetatud inimene.

Kui varasemad trollivabrikuid nagu näiteks Glavset, Teka ja Interneti-Uuringute Agentuur tegustesid varjatult, siis FAN astus otse lavale ja registreeris ennast 2014. aastal meediaettevõttena. Sama asutaja poolt registreeriti ka portaalid Majandus Täna, Föderaalne Õnnetusjuhtumite Agentuur ja Vaba Aeg. Kõik need portaalid registreeriti samale aadressile Savuškini tänaval.

Portaalide arv üha kasvab. Tänavu registreeriti samas kohas Inforekator, PolitEkspert, Njuinform, mille asutajaks on märgitud Peterburis registreeritud Novinfo, mille omanikuks on märgitud keegi Juri Krasnov.

Trollivabriku veebilehtedele on iseloomulik, et mitte üksiki nendest ei viita andmete seas oma tegelikule asukohale. Näiteks saatis Narodnõje Novosti potentsiaalsed külalised Peterburi äärelinnas asuvasse kortermajja. Hiljem aga muutis aadressi nii, et see langes kokku FANi asukohaga.

Trollivabrikute töökuse näitamiseks loendas RBK nende poolt aasta algusest kuni märtsi keskpaigani avaldatud uudiseid, saades kokku 101 200 ühikut. Siin mõningad näited: rueconomics.ru – 16 400, nation-news.ru – 16 300, polit.info – 14 300, riafan.ru – 10 800, kievsmi.net – 8 400.

Võrdluseks võib tuua, et Postimees toodab igas kuus ligikaudu 18 000 uudiseühikut.