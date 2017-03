Eesti vangid said töötamiseks uue hoonetekompleksi

Ettevõtte juhataja Voldemar Nellise sõnul on nende tegevuse peamine eesmärk vangide taasühikonnastamine, mis tähendab tööõpet, tööoskuste arendamist ja sälitamist.

«Tegutseme neist eesmärkidest lähtuvalt, nii et inimesel, kes vanglast vabaneb, oleks võimalus elus paremini hakkama saada. Meie töötajaskonnast (vangidest) vahetub aastas umbes 75 protsenti. Oleme justkui kutsekool,» ütles Nellis.

«Sotsiaalse ettevõtluse eestvedamine on paras kübaratrikk, sest tulu teenimisel ning majanduslike eesmärkide seadmisel tuleb meil tegutseda viisil, mis ei mõju negatiivselt vangide tööhõive tagamisele,» selgitas Nellis.

Eesti Vanglatööstus on välja arendanud eduka kaubamärgi Stoveman, mis pakub tööd umbes 150le kinnipeetavale. Stoveman saunaahjudel on CE sertifikaadid, mis on testitud Soomes Jyväskylas.

Justiitsministeerium asutas 2001. aastal vangide tööhõive organiseerimiseks AS-i Eesti Vanglatööstus, mis on 100 protsenti riigi osalusega aktsiaselts.