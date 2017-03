Advokaat: Eesti võimalused suhkrutrahvi kätte saada pole head

«Euroopa Liidu üldkohtu otsus tugineb õiguskindluse põhimõttele ja sellele, et Eesti poolt viidatud 2012. aasta otsus Pimix kohtuasjas ei ole uus asjaolu, millele praeguses vaidluses saaks tugineda,» ütles Kask BNS-ile.

Nii Eesti kui Euroopa kohtupraktikas on tema sõnul juurdunud käsitlus, et kohtuotsused ei ole uued asjaolud, vaid need konstateerivad varem aset leidnud sündmusi.

«Tuleb ka tähele panna, et 2012. aasta Euroopa Kohtu otsus Pimix kaasuses ei puudutanud suhkruvaru, vaid teisi maksustatud laovarusid,» märkis Kask.

«Teatud tingimustel on Üldkohtu otsus kahe kuu jooksul kaevatav Euroopa Kohtusse, kuid senist kohtupraktikat arvestades ei saa Eesti eduvõimalusi pidada ülemäära suureks,» lisas ta.

Euroopa kohus jättis Eesti 2015. aasta kevadel esitatud hagi Euroopa Liidult 34,3 miljoni euro ulatuses suhkru liigse laovaru eest makstud tasu tagasisaamiseks selle vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata