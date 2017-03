Ministeerium: geoloogiateenistuse Rakverre viimine on kasumlik projekt

«Eesti geoloogiateenistus hallatava riigiasutusena moodustatakse uue asutusena, senine OÜ Eesti Geoloogiakeskus likvideeritakse, mistõttu kolimist ei toimu. Küsimus on senise OÜ Eesti Geoloogiakeskus osa varade, personali ülekandmisest ja viimisest geoloogiateenistuse asukohta,» ütles MKMi nõunik Kalev Kallemets BNSile.

«Seoses OÜ Eesti Geoloogiakeskus kinnistutega, mis Tallinnas realiseeritakse ning Rakveres Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) üüripindadele asumisega, varaliselt riik võib pigem plussi jääda,» rääkis Kallemets.

MKMi avalike suhete osakonna nõuniku Mihkel Loide sõnul valiti asukohaks Rakvere, sest see paikneb Arbavere välibaasi läheduses, kus asuvad ka puursüdamike hoidlad. «Täna on tugev asukoha kandidaat Kreutzwaldi tänav 5 kinnistu, mis teenistuse vajadusteks jaoks sobib, on RKAS omandis ja RKAS-iga eelkokkulepped on sõlmimisel,» sõnas Kallemets.

«Teenistuse põhikirjajärgne asukoht saab olema Rakvere. Töökohtadest 10 komplekteeritakse juba 2018. veebruariks Rakveres ning hiljemalt märts 2019 on kogu koosseis Rakveres. Objektiivne väljakutse on Rakveres osa ruumide sobivaks muutmine ja sisustamine labori, geoloogiafondi jaoks,» lausus nõunik, lisades, et enamiku töökohtade jaoks on Rakveres sobivamad tingimused kui praegustes valdavalt amortiseerunud töökohtades.

Eesti Geoloogiateenistuse moodustamisega lõpetab MKM OÜ Eesti Geoloogiakeskuse tegevuse ning annab Eesti Geoloogiateenistusele üle OÜ Eesti Geoloogiakeskuse lepingulised õigused ja kohustused. Uue hallatava riigiasutuse moodustamisega seotud investeeringud perioodil 2018 kuni 2022 on hinnanguliselt kokku kuni 1,5 miljonit eurot geofüüsikalisse aparatuuri, välitööde autodesse, tarkvarasse, kontoritehnikasse ja puuragregaati.

Eesti Geoloogiateenistus võtab üle ka valdava osa OÜ Eesti Geoloogiakeskuse personalist. Moodustatav hallatav riigiasutus peab suutma pakkuda tippspetsialistidele turul konkurentsivõimelist palka tagamaks kõrgetasemelist tööd ning lisandväärtuse loomist riigile, mistõttu on planeeritavaks personali keskmiseks brutopalgaks 50 protsenti üle Eesti keskmise. Töökohti on teenistuses kokku 50.

Eesti Geoloogiateenistuse põhiülesanneteks on riigi huvides geoloogiline kaardistamine, maapõuealaste andmepankade pidamine, hüdrogeoloogiline seire, rannikute ja seismoseire geoloogia valdkonna uuringute teostamine, kompetentsuse arendamine ning valitsusele ettepanekute tegemine maapõue uurimise ja kasutamise valdkonnas.