Sõõrumaa: mina pooldan selliseid juhte nagu Trump

«Mingil hetkel ma mingid piirkonnad seal kindlasti kaotasin: need, mis jäid teisele poole rindejoont, aga iseenesest areneb kõik mõnusasti,» kirjeldas suurettevõtja Urmas Sõõrumaa, mismoodi Ukrainas toimuv tema sealselt äritegevust mõjutanud on, vahendab Äripäev. «Nii seal kui ka mujal on omad head ja halvemad perioodid, kuid üldiselt olen plusspoolel,» lisas ta.

Samas kommenteerides seda, mida on endaga kaasa toonud nii Brexit kui Donald Trumpi USA presidendiks valimine, märgib Sõõrumaa, et Trump tõi elevust kaasa ja kindlasti tekitab seda edaspidigi, Brexit aga näitab, et Euroopas on palju rahulolematust ja jõuetust: «Mina ikkagi pooldan selliseid juhte ja isiksusi nagu on Trump - liidrid olgu ka juhid.»

Tänase Eesti valitsuse osas Sõõrumaal pretensioone ei ole või vähemalt ei taha ta seda väljendada: «Mul ei ole aega väga palju nende tegemisi jälgida ega tahaks neid kritiseerida ka.»

