Twitter kaalub tasuliste liikmekontode loomist

Mikroblogi teenusel on viimastel aastatel olnud raskusi oma kasutajaskonna kasvatamisega ning nüüd on hakatud uurima milline võiks olla kasutajate huvi potentsiaalse tasulise teenuse vastu, kirjutab BBC.

Tasulised kontod saaks ligipääsu arenenumale versioonile Twitteri seinast, millel oleks täiendavate funktsioonidega liides. Taoline premium liikmesus võiks Twitterile tuua uusi liikmeid ajal kui üha enam kasutajaid pöörduvad teiste teenuste nagu Snapchat poole.

Ettevõte ei ole sealjuures vihjanud sellele, et tavakasutajatelt hakataks raha küsima.

Praeguse seisuga on Twitteri kasutajabaas jõudnud oma haripunkti ning reklaami müük, mis on sisuliselt ettevõtte ainsaks sissetulekuallikas, langeb. Hoolimata veebipõhise reklaamituru kasvust iga aastaga, ei ole Twitter suutnud selle pealt kapitaliseerida.

Hetkel on uuritud kasutajate meelsust potentsiaalse uue teenuse osas väga väikse osa peal kõigist kasutajatest. «Me viime regulaarselt läbi kasutajauurimusi, et koguda tagasisidet kasutajakogemuse osas ja me uurime ka mitmeid uusi potentsiaalseid viise kuidas muuta Twitteri sein paremaks professionaalsetele kasutajatele» teatas ettevõtte.

Twitter saatis valitud kasutajatest koosnevale väiksele seltskonnale emaili, kus kirjeldati uue potentsiaalse kasutajaliidese funktsioone. «Premium-funktsioonide komplekt pakuks selliseid tööriistu nagu erinevad teavitused, trendid ja aktiivsusanalüüsid, seda kõike ühel ja samal kasutaja poolt kohandataval seinal» seisis emailis.

«Uus kasutajakogemus disainitakse ekstra selleks, et kasutajal oleks võimalik korraga täpselt jälgida mitmeid erinevaid huvisfääre, kasvatada oma jälgijaskonda ning saada rohkem erinevat sisu ja informatsiooni reaalajas.»

Kui Twitter viib tõesti oma plaanid täide, siis hakkab ta konkureerima selliste teenustega nagu SocialFlow ja HootSuite, kes on pakkunud täiustatud Twitteri teenust juba aastaid.

Miks Twitter pole midagi sellist teinud juba ammu, pole täpselt selge. 2009 ütles Twitteri kaasasutaja Biz Stone, et ettevõte on palganud tootejuhi, kes arendaks välja premium teenuse, kuid millegipärast ei läinud see kunagi täide. Stone lahkus ettevõttest 2011.