Kaubamaja 100 miljoni küsimus: mida rahaga teha?

Investorite seas leviva spekulatsiooni, et Tallinna Kaubamaja võiks võtta üle börsifirma Baltika, lükkab kaubanduskontserni üks omanik Jüri Käo ümber, kirjutab Äripäev.

Möödunud aasta oli Eesti tehinguturul rekordiline ning praegune aasta tõotab tulla veel parem, seetõttu torkavad silma need ettevõtted, kellel palju vaba raha. Kuigi Kaubamaja ise pole veel ühestki ülevõtmisplaanist rääkinud, leiavad aktsionärid, et laienemisruumi oleks vaja.

Kaubamaja grupi nõukogu esimehe Jüri Käo sõnul ei vedele vaba raha otseselt kuskil niisama. «Ega see nüüd nii ei ole, et see hulk raha kuskil on. Suur osa sellest on ikkagi kaubavarade, asjade all. Nii lihtne seda välja võtta küll ei ole. Otsime kogu aeg võimalusi laienemiseks,» ütles Käo.

Loe pikemalt Äripäevast.