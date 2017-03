Eluaseme hinnakasv on aeglustunud

Aastases võrdluses tõusid korterite hinnad 4,5 protsenti ja majade hinnad 5,4 protsenti. See tähendab, et eluaseme hinnaindeksi kasv on aeglustunud. Näiteks 2011. aastal oli eluaseme hinnaindeksi aastamuutus 8,5 protsenti, kuid 2014. aastal 13,7 protsenti, teatas statistikaamet.

Korterite hinnad tõusid 2016. aastal kõigis kolmes vaadeldavas piirkonnas: Tallinnas 3,4 protsenti, Tallinnaga külgnevates piirkondades koos Tartu ja Pärnuga 5,4 protsenti ning ülejäänud Eestis 8,6 protsenti.

Eluaseme hinnaindeks näitab kodumajapidamiste poolt eluaseme soetamiseks tehtud tehingute ruutmeetrihindade muutust. Eluaseme hinnaindeks arvutatakse korterite ja majade (ühepereelamud, paarismajad ja ridaelamud) kohta.