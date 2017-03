Nordica alustab SASi heaks lendamist

«See on ikka väga suur asi meie jaoks. See on Nordica valitud äristrateegia järjekordne ja üks nähtavaim töövõit,» ütles Regional Jeti juht Sven Kukemelk pärast lepingu sõlmimist. «Esiteks on see tohutu väljakutse. Me oleme lennunduse mõttes väike ettevõte ja kui sedavõrd suur tegija nagu SAS meid usaldab, siis on see väga suur asi.»

Nordica jaoks ajalooline hankeleping tähendab seda, et Regional Jetil tuleb rentida neli ATR tüüpi propellerlennukit, mis tuleb omalt poolt täielikult mehitada nii pardameeskonna kui pilootidega. Nende lennukitega hakkab ettevõte teenindama SASi lähilende Kopenhaagenist näiteks Göteborgi ja Hannoveri, aga ka teistesse kohtadesse, olenevalt tellija soovidest. «See raadius on kuni 600 kilomeetrit,» lisas Kukemelk.

Ta rõõmustas, et selline leping on Regional Jeti jaoks täielikult riskivaba. «Me ei pea kuidagi muretsema reisijate arvu pärast lennukis, seda teeb teenuse tellija ehk SAS,» rääkis ta. «Meie asi on kohale tuua lennukid, need mehitada ja pakkuda turvalist ja täpset lennuteenust.»

Kukemelk rõhutas, et leping rahvusvahelise tegijaga loob Eestis juurde kahekohalise arvu kõrgekvaliteedilisi töökohti. Need on inimesed, kes hakkavad Tallinnast SASi allhankelende haldama. Üle saja inimese saab tööd ka lennukite peal, kuid teenindab personal palgatakse vähemalt esialgu Taanist.

Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm tõi välja, et tütarfirma leping toob Eesti rahvuslikule lennufirmale kaasa palju positiivset. Ühelt poolt aitab see tuua oluliselt lisatulu, parandada Nordica rahaseisu ja toetada Tallinnast väljuvaid lende. Kui palju tulu kavatsetakse SASi lepingu pealt teenida, Tamm öelda ei saanud, põhjendades seda konfidentsiaalsuskohustusega.

Kuigi hankevõidu tulemusena ei lisandu Tallinnast väljuvaid lende juurde, loob see Tamme sõnul eeldused, et tulevikus võiks siingi liinivõrgustik laieneda. See annab lennufirmale lennukid ja kogemuse, et teenindada Eestis näiteks kasvõi mandri ja saarte vahelist lennuliini, mida praegu teeb Transaviabaltika.

Nii Tamm kui Kukemelk rõhutasid, et ühelgi teisel Eesti lennufirmal pole taolist lepingut varem taskus olnud. «Eesti lennunduse ekspordi mõttes on tegu tähelepanuväärse sündmusega,» ütles Kukemelk. Kui praegu kuulub Nordicale üheksa lennukit, siis pärast nelja uue lennuki liisimist suureneb see 13 lennukini.

Praegu ei ole Regional Jet veel allhanke täitmiseks lennukite liisimislepingut alla kirjutanud, kuid loodab seda teha peagi. «Läbirääkimised on käimas mitme pakkujaga. Rõõmustav on see, et turul on praegu rohkem pakkumist kui nõudlust ja see on meile soodne,» selgitas Jaan Tamm.

Tamm ja Kukemelk rääkisid, et nad on püüdnud ka varem SASile teenust pakkuda, kuid enne tänast pole see veel õnnestunud. «SAS on käinud meil inspekteerimas ja küllap on nad märganud, et meil on hea professionaalne meeskond ja meid saab usaldada,» ütles Regional Jeti juht.

«Me ei võitnud seda hanget seepärast, et me oleme odav Ida-Euroopa ettevõte, kes pakub kõige madalamat hinda. Hankel oli mitu osalejat ja hind ei olnud ainuke otsustav kriteerium. Me pakkusime kõige efektiivsemat ja kvaliteetsemat teenust,» rääkis Kukemelk.