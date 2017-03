Tallinna Kaubamaja pani dividendimakse paika

Selle aasta plaanidest rääkides ütles kontserni juhatuse esimees Raul Puusepp, et firma plaanib jätkata Selveri e-poe arendamist, muuhulgas selle tegevuspiirkonda laiendades; samuti jätkatakse iseteenindussüsteemide kauplustesse viimist ning võimalik on ka kontserni turvaäris uutesse valdkondadesse sisenemine. "Hoiame silmad lahti heade uute mõtete suhtes," ütles Puusepp aktsionäridele.

Tema sõnul soovib Tallinna Kaubamaja muutuda turvaturul suurimaks tegijaks. "Meie erinevus teistest on see, et tahame pakkuda kvaliteetseimat teenust, mitte tingimata odavaimat hinda," märkis Puusepp.

"Autokaubanduse segmendis oli kasv ka Lätis ja Leedus, selle üle on hea meel, saime sealt ilusa kasumi. Läti ja Leedu uute autode turg on hakanud kasvama," lisas Puusepp.

"Tulemustega võib rahule jääda, üks edukamaid aastaid," ütles kontserni nõukogu esimees Jüri Käo. Ta tõi välja märtsis avatud Kaubamaja e-poe edukuse. "Käive ja toodete ulatus on meie eesmärke ületanud," märkis Käo.

Dividendinimekiri fikseeritakse 6. aprillil kell 23:59 ning dividendid makstakse välja järgmisel päeval.

Tallinna Kaubamaja Grupi mullune müügitulu kasvas 7,7 protsenti 598,4 miljoni euroni, puhaskasum kasvas samal ajal 16,6 protsenti 25,7 miljoni euroni. Pea kogu kasumi maksab kontsern dividendideks.